Бывший зампред правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес оправдательный приговор по делу Карпенко. Это решение было отменено по апелляции прокуратуры.
«Приговором суда Валерию Карпенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строго режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.
Также обвиняемым по этому уголовному делу проходил начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонид Минцев. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с аналогичным штрафом, добавили в следственном управлении.
В Камчатской краевой прокуратуре уточнили, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они помогли предпринимателю заключить госконтракт на покупку здания филиала поликлиники Петропавловске-Камчатском по завышенной вдвое цене. Ущерб бюджету региона составил более 20 миллионов рублей.
Расследование шло по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями).