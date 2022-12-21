В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум Конструкция высотой 16 метров вмещала 1 млн литров морской воды
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Сунак потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия
Главу отдела по борьбе с преступностью арестовали за взятку
МИД назвал циничной позицию ООН по расстрелу российских военных
Главное
Спецоперация на Украине
05:43 (мск), источник: © РИА Новости

Бывший зампред правительства Камчатки получил пять лет колонии за взятку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес оправдательный приговор по делу Карпенко. Это решение было отменено по апелляции прокуратуры.

«Приговором суда Валерию Карпенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строго режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.

Также обвиняемым по этому уголовному делу проходил начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонид Минцев. Он получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с аналогичным штрафом, добавили в следственном управлении.

В Камчатской краевой прокуратуре уточнили, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они помогли предпринимателю заключить госконтракт на покупку здания филиала поликлиники Петропавловске-Камчатском по завышенной вдвое цене. Ущерб бюджету региона составил более 20 миллионов рублей.

Расследование шло по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Newsweek: Россия развернула непобедимое оружие Путина
'Это бездонная яма'. С какой проблемой столкнулись в НАТО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование