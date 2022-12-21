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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Российские военные провели успешные наступательные действия.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.

Купянское направление

Российской армии удалось поразить цели противника в районе Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ составили:

—до 60 военнослужащих;
—два бронетранспортера;
—три пикапа.

Краснолиманское направление

Авиации и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники возле Терн и Торского в Донецкой Народной Республике. Киев потерял:

—более 30 военных;
—танк;
—пять пикапов.

Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

Южнодонецкое направление

Российская артиллерия нанесла массированный удар по живой силе и военной технике подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от Новомихайловки в ДНР.

Также военные нанесли огневое поражение по 108-й бригаде теробороны рядом с Пречистовкой. Потери противника составили:

—до 50 военнослужащих убитыми и ранеными;
—две боевые бронированные машины;
—четыре пикапа.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США. Силы ПВО и авиация сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника противника.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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