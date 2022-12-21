Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Российские военные провели успешные наступательные действия.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
Российской армии удалось поразить цели противника в районе Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ составили:
—до 60 военнослужащих;
—два бронетранспортера;
—три пикапа.
Авиации и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники возле Терн и Торского в Донецкой Народной Республике. Киев потерял:
—более 30 военных;
—танк;
—пять пикапов.
Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
Российская артиллерия нанесла массированный удар по живой силе и военной технике подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от Новомихайловки в ДНР.
Также военные нанесли огневое поражение по 108-й бригаде теробороны рядом с Пречистовкой. Потери противника составили:
—до 50 военнослужащих убитыми и ранеными;
—две боевые бронированные машины;
—четыре пикапа.
Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США. Силы ПВО и авиация сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника противника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.