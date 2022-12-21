ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777

«В районах населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США», — говорится в сводке военного ведомства.
Помимо этого, в районе Андреевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Водяного (также ДНР) — боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
В целом оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.