Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
Популярное за сутки
Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации
Началась операция по выводу из дока авианосца «Адмирал Кузнецов»
В Чувашии загорелся газопровод, который прокачивает газ в Европу
12:39 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Newsweek: Россия развернула непобедимое оружие Путина
'Это бездонная яма'. С какой проблемой столкнулись в НАТО
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в США
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта