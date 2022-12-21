12:39 (мск), источник: © РИА Новости
ВКС сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка Луганской народной республики», — говорится в сообщении.