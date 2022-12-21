В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Ранее в среду около 13.30 (мск) была объявлен воздушная тревога во всех областях Украины кроме Сумской. Позже ее отменили. В 15.35 (мск) воздушная тревога снова была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.
Через 20 минут сигнал тревоги начал распространяться и на другие регионы: Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черновицкую, Закарпатскую, Волынскую, Львовскую, Ровненскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.