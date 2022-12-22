Рогозину предстоит операция из-за ранения при обстреле Донецка

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал Рогозин в Telegram.
Помощник Рогозина рассказал, что состояние раненого оценивается как удовлетворительное. Ему проводят очередную перевязку. «По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — сказал помощник российским госагентствам (цитата по «РИА Новости»). Его имя не раскрывается. Утверждается, что Рогозин отказывается от эвакуации в другие регионы, пока не стабилизируется состояние других раненых.
Обстрел произошел накануне, 21 декабря. Под атаку попала гостиница в Ленинском районе Донецка. Кроме Рогозина были ранены и другие люди, включая главу правительства ДНР Виталия Хоценко. По словам Рогозина, в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений». По его словам, за восемь лет это место ни разу не обстреливалось.
Дмитрий Рогозин в 2011—2018 годах курировал военно-промышленный комплекс РФ на посту зампреда правительства. До июля 2022-го возглавлял «Роскосмос». В ноябре он сообщил, что возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.