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Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка
11:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозину предстоит операция из-за ранения при обстреле Донецка

Бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему будут делать операцию. Он попал под обстрел в Донецке и получил осколочное ранение. Врачи считают осколок неизвлекаемым.

Спецоперация на Украине
Источник: t.me/rogozin_do

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал Рогозин в Telegram.

Помощник Рогозина рассказал, что состояние раненого оценивается как удовлетворительное. Ему проводят очередную перевязку. «По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — сказал помощник российским госагентствам (цитата по «РИА Новости»). Его имя не раскрывается. Утверждается, что Рогозин отказывается от эвакуации в другие регионы, пока не стабилизируется состояние других раненых.

Обстрел произошел накануне, 21 декабря. Под атаку попала гостиница в Ленинском районе Донецка. Кроме Рогозина были ранены и другие люди, включая главу правительства ДНР Виталия Хоценко. По словам Рогозина, в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений». По его словам, за восемь лет это место ни разу не обстреливалось.

Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин в 2011—2018 годах курировал военно-промышленный комплекс РФ на посту зампреда правительства. До июля 2022-го возглавлял «Роскосмос». В ноябре он сообщил, что возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

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Леонид Уварчев

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