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12:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Марьинке идут бои за оставшуюся часть города

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска в ближайшее время освободят Марьинку, несмотря на то, что противник пытается закрепиться на окраинах, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ», — сказал собеседник агентства.

Противник не считается с потерями и продолжает присылать новые резервы, подчеркнул Пушилин.

«Тем не менее, для нас важны каждые 50−100 метров, на которые продвигаются наши подразделения в ежедневном формате, поэтому совсем скоро мы Марьинку увидим уже полностью освобожденной с выходом на следующее направление — это и Красногоровка, это и другие важные сейчас для нас населенные пункты, которые намечены следующими для освобождения», — заключил врио главы региона.

Марьинка — находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены значительные позиции украинских сил. Это одна из точек, откуда ВСУ регулярно обстреливают столицу ДНР из артиллерии.

Россия проводит специальную военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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