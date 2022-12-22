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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска ударили по ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российская армия атаковала украинские подразделения на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, в районе Сладкого в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две украинские диверсионные группы. Всего за сутки на этом направлении ВСУ потеряли около 30 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В Минобороны рассказали и о боевых действиях и на других участках фронта. На Купянском направлении российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Кучеровки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Там уничтожено примерно 15 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении артиллерия нанесла удар по подразделениям, сосредоточенным в районах Сергеевки в ЛНР и Терн в ДНР. Там потери украинской армии составили более 20 бойцов, две бронемашины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступать. За сутки они уничтожили порядка 50 украинских военнослужащих, два танка, три БМП и пять автомобилей.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 57 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 93 районах. В Херсонской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы, в ДНР — пункт ремонта артиллерийских систем М777, в районе Артемовска, Гуляйполя и Очакова — три склада боеприпасов.

ВКС сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8, а подразделения ПВО — три беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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