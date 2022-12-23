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09:09 (мск), источник: © РИА Новости

В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщает Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

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