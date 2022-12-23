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12:54 (мск), источник: © РИА Новости

В центре Мелитополя прогремел взрыв

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Мелитополе громко. В центре города прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал он.

Позже Рогов уточнил, что, по предварительной информации, в 12:13 перед входом в парк Горького взорвался автомобиль.

«Два человека ранены, информации о погибших не поступало», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, это, безусловно, был теракт, за которым стоят боевики киевского режима.

В ночь на 13 декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — селе Константиновка. По данным властей, там работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение по нему пришлось приостановить.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкая и Луганская народные республики стали российскими регионами по итогам референдумов, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединении к России. Церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав страны состоялась в Кремле 30 сентября.

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