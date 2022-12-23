В Париже усилились стычки на месте стрельбы

Ранее у места стрельбы, оцепленного полицией в 10-м округе Парижа, собрались несколько десятков курдов. Они обвиняют в инциденте Турцию. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, при стрельбе погибли трое курдов. К месту ЧП были стянуты усиленные патрули полиции.
Позднее стихийный митинг курдской общины перерос в стычки с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы.
Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать полицию камнями и бутылками. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, а затем и шумовые гранаты. Столкновения усиливаются.
В пятницу 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство — в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.