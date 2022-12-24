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01:52 (мск), источник: ТАСС

Что известно о пожаре в доме престарелых в Кемерове

Не менее 13 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерове, судьба семерых человек пока неизвестна. Площадь пожара составила 180 кв. м, выгорел весь этаж, где находилось заведение. По данным правоохранительных органов, оно является незаконным.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что случилось

Пожар произошел в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.

Сейчас пожар потушен, его площадь составила 180 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Заведение располагалось в двухэтажном деревянном здании с печным отоплением. Второй этаж, где жили постояльцы, сгорел полностью.

В правоохранительных органах заявили, что заведение является незаконным.

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Сигнал о возгорании поступил в 22:21 мск, на момент прибытия пожарных весь второй этаж был охвачен огнем.

В экстренных службах отметили, что сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность распространиться пожару.

Также стремительному распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.

Погибшие

По последним данным МЧС, в результате пожара погибли 13 человек.

В экстренных службах сообщили, что в доме престарелых было около 20 постояльцев, судьба семерых человек неизвестна.

Расследование

Неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара, сообщили в правоохранительных органах.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания.

Пожарные продолжают разбор завалов, к работам привлечены более 80 человек, 28 единиц техники.

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