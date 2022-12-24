Что известно о пожаре в доме престарелых в Кемерове

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Пожар произошел в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове.
Сейчас пожар потушен, его площадь составила 180 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности.
Заведение располагалось в двухэтажном деревянном здании с печным отоплением. Второй этаж, где жили постояльцы, сгорел полностью.
В правоохранительных органах заявили, что заведение является незаконным.
Сигнал о возгорании поступил в 22:21 мск, на момент прибытия пожарных весь второй этаж был охвачен огнем.
В экстренных службах отметили, что сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность распространиться пожару.
Также стремительному распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.
По последним данным МЧС, в результате пожара погибли 13 человек.
В экстренных службах сообщили, что в доме престарелых было около 20 постояльцев, судьба семерых человек неизвестна.
Неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара, сообщили в правоохранительных органах.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания.
Пожарные продолжают разбор завалов, к работам привлечены более 80 человек, 28 единиц техники.