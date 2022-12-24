Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ

«Зимний шторм, сильный ветер, снегопад и низкие температуры обрушились на США, что привело к отключению от электричества более миллиона клиентов», — сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, стихия привела к гибели нескольких человек. Синоптики прогнозируют усиление шторма, который сейчас проходит через Средний Запад и восток страны, говорится в сообщении. Снегом засыпаны дороги, а прибрежные районы заливает волнами, сообщает телеканал.
В связи со стихией отменяют рейсы самолетов и закрывают дороги, говорится в сообщении. Пользователи соцсетей в штатах Нью-Йорк и Мичиган публикуют видеозаписи, на которых заметен снег такой интенсивности, что за ним не видно соседних зданий.