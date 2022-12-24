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04:44 (мск), источник: © РИА Новости

Миллион домохозяйств в США остались без света из-за бурана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Порядка 1 миллиона домохозяйств в США остались без света из-за обрушившегося на страну снежного шторма, сообщает CNN.

Источник: AFP 2022

«Зимний шторм, сильный ветер, снегопад и низкие температуры обрушились на США, что привело к отключению от электричества более миллиона клиентов», — сообщает телеканал.

Как говорится в сообщении, стихия привела к гибели нескольких человек. Синоптики прогнозируют усиление шторма, который сейчас проходит через Средний Запад и восток страны, говорится в сообщении. Снегом засыпаны дороги, а прибрежные районы заливает волнами, сообщает телеканал.

В связи со стихией отменяют рейсы самолетов и закрывают дороги, говорится в сообщении. Пользователи соцсетей в штатах Нью-Йорк и Мичиган публикуют видеозаписи, на которых заметен снег такой интенсивности, что за ним не видно соседних зданий.

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