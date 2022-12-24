Власти США заявили о росте заболеваемости новым подвидом омикрона

По данным агентства, новый подвид омикрон-штамма составляет более чем 50% случаев COVID-19 на северо-востоке страны, при этом ожидается, что заболеваемость продолжит расти на фоне праздничных поездок.
По данным CDC, подвид штамма доминирует на северо-востоке США, но на его долю приходится менее 10% случаев заражения во многих других частях страны.
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в ноябре рассказал ТАСС, что варианты XBB (XBB и XBB.1) — это рекомбинанты сублиний «омикрона» BA.2.10.1 и BA.2.75 («кентавр»).
По его словам, риск повторного заражения вариантом XBB омикрон-штамма, согласно предварительным данным, может быть более высоким в сравнении с другими циркулирующими подлиниями штамма.
Хафизов подчеркнул, что, по данным на 1 ноября, в России не выявили вариант XBB омикрон-штамма коронавируса.
В середине декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Помимо этого в России также идет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Пути передачи — одинаковые», — подчеркнула она.
В декабре Минздрав рекомендовал россиянам носить маски на фоне роста заболеваемости гриппом и СOVID-19.