07:29 (мск), источник: ТАСС
МЧС добивалось проведения надзорных мероприятий в сгоревшем доме престарелых в Кемерове
Руководство приюта отказывало в их проведении, сообщили в МЧС.
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ТАСС, 24 декабря. МЧС России добивалось проведения внеплановых надзорных мероприятий в доме престарелых в Кемерове, где в ночь на субботу при пожаре погибли 20 человек, и по согласованию с прокуратурой могло провести только инспекционный визит. При этом руководство объекта его проведению в итоге воспрепятствовало, сообщили ТАСС в пресс-службе в МЧС.
«Социальный приют в частном доме был выявлен в конце декабря 2021 года. Так как подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, прокуратура включила его в план проверок на 2023 год. МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В декабре этого года органами прокуратуры был согласован инспекционный визит», — отметили в МЧС. В отличие от проверки, согласно закону, он длится всего один рабочий день, а не 10, и не позволяет проводить более серьезные мероприятия, например экспертизы.
Инспектор пришел на объект, как и было согласовано с прокуратурой, 7 декабря. «Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За это в отношении собственника дома был составлен административный протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», — пояснили в МЧС.