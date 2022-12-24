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09:18 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-сотрудник института Пентагона подтвердил изучение патогенов на Украине

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, на 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) американцы «особенно болезненно» реагировали на предложения по закреплению в итоговом документе фактов нарушения США и Украиной обязательств по КБТО и ведения ими военно-биологической деятельности.

Кроме того, в Женеве Минобороны России провело брифинг по итогам консультативного совещания, которое состоялось в сентябре. «Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций», — заявил Кириллов.

Он уточнил, что в качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА).

«Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях», — сказал Кириллов.

Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО. «Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений», — процитировал Уорда Кириллов.

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