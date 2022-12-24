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11:51 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово достигло 22

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово возросло до 22 человек, сообщили в Следственном комитете.

Источник: © РИА Новости

Ранее было известно о 20 погибших и двух госпитализированных с ожогами.

В правительстве Кемеровской области заявили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В ночь на субботу в частном доме на улице Таврическая произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В здании размещалась местная общественная организация «Доброе дело», оно использовалось как дом престарелых. В экстренных службах РИА Новости заявили, что он не имел легального статуса.

Впоследствии губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в регионе все аналогичные учреждения, в первую очередь, частные.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку. Из Москвы на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарата СК и оперативная группа МЧС.

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