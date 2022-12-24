Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово достигло 22

Ранее было известно о 20 погибших и двух госпитализированных с ожогами.
В правительстве Кемеровской области заявили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В ночь на субботу в частном доме на улице Таврическая произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В здании размещалась местная общественная организация «Доброе дело», оно использовалось как дом престарелых. В экстренных службах РИА Новости заявили, что он не имел легального статуса.
Впоследствии губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в регионе все аналогичные учреждения, в первую очередь, частные.
Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку. Из Москвы на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарата СК и оперативная группа МЧС.