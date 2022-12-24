The Sun узнала, что Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце прекращено. Король ясно дал это понять. Он [принц] не выполняет королевские обязанности, он сам по себе», — заявил анонимный собеседник изданию.
Отмечается, что это произошло после того, как королева-консорт Камилла в чине полковника гренадерской гвардии заменила принца Эндрю на церемонии по случаю дня рождения короля. Принца этого звания лишили после скандала с Джуффре.
Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Принц отрицал обвинения и утверждал, что не помнит встреч с правозащитницей, а фотографию, на которой они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, назвал подделкой.
После обвинений принца лишили воинских званий и права королевского покровительства, то есть поддержки благотворительных, военных и общественных организаций со стороны члена королевской семьи. В 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей в связи с разразившимся скандалом.
Бывшая королева Великобритании Елизавета II пожертвовала £2 млн (около $2,7 млн) в фонд Джуффре после того, как принц Эндрю заключил внесудебное соглашение с правозащитницей, пообещав сделать «существенное пожертвование» в учрежденный ею фонд помощи жертвам насилия.