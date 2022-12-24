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16:19 (мск), источник: РБК

Минобороны России отчиталось о трех сбитых вертолетах и самолете Украины

Российские войска сбили тяжелый истребитель Су-27 и три вертолета — Ми-24 и два Ми-8, принадлежащих украинским Вооруженным силам, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Самолет российские военные сбили близ поселка Камышевка, а Ми-8 и Ми-25 были сбиты неподалеку от села Грузское и города Селидово (ДНР), удар нанесла российская истребительная авиация.

Второй вертолет Ми-8 был сбит около поселка Кирово в том же регионе средствами противовоздушной обороны. Кроме того, за сутки перехватили 15 украинских беспилотников в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

На купянском направлении артиллерия нанесла удар по расположению ВСУ в Харьковской области, погибли до 50 украинских военных, уничтожены четыре бронемашины.

При наступлении российских войск на донецком направлении погибли до 60 украинских военных, на краснолиманском направлении в ходе ударов авиации и артиллерии погибли более 40 военнослужащих Украины, следует из данных министерства.

Россия ввела войска на Украину десять месяцев назад — в ночь на 24 февраля. За этот период Минобороны отчиталось об уничтожении 352 самолетов, 192 вертолетов, 2,7 тыс. беспилотников и 936 боевых машин РСЗО, принадлежавших ВСУ. Кроме того, утверждают в министерстве, уничтожены более 7,2 тыс. танков и иных бронемашин, 3,7 тыс. орудий полевой артиллерии и 399 зенитных комплексов.

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