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16:15 (мск), источник: © РИА Новости

Помощник Рогозина рассказал подробности его ранения

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина ранил осколок размером 8 на 6 мм, сообщил в субботу журналистам его помощник.

Источник: AP 2022

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел лёгкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал он.

Как стало известно 22 декабря, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, удары наносились высокоточными боеприпасами.

Изначально сообщалось, что Рогозин получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

Ожидается, что бывший глава «Роскосмоса» будет транспортирован в Москву, так как врачи и в Донецке, и в Ростове не решились его оперировать из-за сложности ранения.

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