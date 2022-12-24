В Белгородской области мальчик подорвался на взрывном устройстве

«Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. С травматическим повреждением стопы и лица он доставлен в областную детскую больницу», — заявил губернатор.
Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Губернатор напомнил родителям, что в новогодние праздники нужно уделить особое внимание детям, так как их любопытство может привести к трагедии.
«Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы! Нельзя ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы — 112. Это должна быть ежедневная работа! А еще лучше, если они в этот момент не будут одни!» — добавил Гладков.
Глава региона попросил жителей беречь себя и своих близких.