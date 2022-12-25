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06:34 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, передает телеканал NBC.

Источник: AP 2022

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

«Как минимум 23 человека погибли в инцидентах, связанных с погодой. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане», — сообщил телеканал.

В штате Огайо четыре человека погибли в аварии с участием полусотни машин, столкнувшихся в условиях низкой видимости и обледенения трассы. В Мичигане 82-летнюю женщину нашли замерзшей на улице у дома престарелых.

В субботу были отменены более 2,6 тысячи авиарейсов. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.

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