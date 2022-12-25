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16:54 (мск), источник: © РИА Новости

Бывшему президенту Мальдив грозит 11 лет тюрьмы за взятки, пишут СМИ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суд на Мальдивах признал бывшего президента страны Абдуллу Ямина виновным во взяточничестве и отмывании денег, ему грозит 11 лет тюрьмы, сообщает мальдивское издание Avas.

Источник: AP 2022

«В своем вердикте судья признал президента Ямина виновным по пунктам обвинения», — говорится в сообщении издания.

Издание пишет, что суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года. Ямин обвинялся в том, что положил на личный счет деньги от продажи острова Аара и отмыл средства, а также получил взятку в один миллион долларов от бывшего парламентария Юсуфа Найема, который тоже предстал перед судом по делу о взяточничестве.

Прокуратура требует максимального наказания для Ямина ввиду занимаемой им должности в момент совершения преступления: 11 лет тюремного заключения и шестикратного увеличения штрафа. По закону Мальдив, штраф не может быть увеличен более, чем в пять раз, поэтому был запрошен максимально возможный штраф в рамках законодательства. Юсуф Найем также был признан виновным во взяточничестве.

Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны.

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