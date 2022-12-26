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06:59 (мск), источник: © РИА Новости

Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Источник: © РИА Новости

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — написал он в Telegram.

Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города.

«Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — добавил он.

Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.

Как сообщали в Минобороны России, Украина попыталась атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников советского производства. ПВО перехватила дроны, однако трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Бусаргин тогда также сообщал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.

Как отметили в военном ведомстве, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей оказались поражены. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.

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