Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — написал он в Telegram.
«Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — добавил он.
Губернатор также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, все данные по сайтам, СМИ и гражданам, занимающимся этим, оперативно направляются в правоохранительные органы.
Как сообщали в Минобороны России, Украина попыталась атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью реактивных беспилотников советского производства. ПВО перехватила дроны, однако трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. Бусаргин тогда также сообщал, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.
Как отметили в военном ведомстве, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, в тот же день по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей оказались поражены. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.