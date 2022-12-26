СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск

«Украинские войска, <…> конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов», — отметил собеседник издания.
Глава Еврокомиссииа Урсула Фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных в ходе конфликта. Впоследствии этот абзац из текста удалили, а соответствующий фрагмент выступления вырезали из видео.
Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими.
В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.
В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу привел данные ведомства: более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.