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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Украинские войска, <…> конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов», — отметил собеседник издания.

Глава Еврокомиссииа Урсула Фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных в ходе конфликта. Впоследствии этот абзац из текста удалили, а соответствующий фрагмент выступления вырезали из видео.

Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими.

В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.

В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу привел данные ведомства: более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.

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