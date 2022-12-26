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12:43 (мск), источник: РБК

МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова

Данные объявленного в розыск Давыдова совпадают с признанным иноагентом автором «20 идей для развития России». Им может быть совладелец букмекерской компании «Олимп», которого в 2020-м объявили в розыск в Казахстане.

Источник: РИА "Новости"

МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова, информация об этом появилась на сайте ведомства.

Его разыскивают по уголовной статье. Разыскиваемый родился в Казахстане. На появление карточки о розыске обратило внимание издание «Верстка».

Приведенные данные совпадают с внесенным Минюстом в список иноагентов Давыдовым 16 декабря, ФИО и дата рождения которого соответствуют имени бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России». Предприниматель рассказывал, что родился в Казахской ССР.

Данные автора «20 идей» совпадают с информацией об одном из владельцев букмекерской компании «Олимп», которого в 2020-м объявили в розыск в Казахстане.

Тогда руководство компании обвинили в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов.

Давыдова внесли в реестр иноагентов 16 декабря. В тот же день Минюст добавил в список главреда Wonderzine Юлию Таратуту, которая до этого была телеведущей на телеканале «Дождь» (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) и работала в Forbes, самарскую ЛГБТ-организацию «Ирида», журналиста Дмитрия Любимова, работавшего с приволжским изданием «Idel. Реалии» (также внесено в реестр иноагентов) и бывшего петербургского муниципального депутата Наталью Грязневич. Тогда же иноагентами признали две сахалинские организации, занимавшиеся вопросами защиты природы, в том числе лосося.

На данный момент в реестре иноагентов уже 515 пунктов, однако некоторые организации формально были из него исключены по разным причинам — например, ликвидация организации.

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