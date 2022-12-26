МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова, информация об этом появилась на сайте ведомства.
Приведенные данные совпадают с внесенным Минюстом в список иноагентов Давыдовым 16 декабря, ФИО и дата рождения которого соответствуют имени бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России». Предприниматель рассказывал, что родился в Казахской ССР.
Тогда руководство компании обвинили в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов.
Давыдова внесли в реестр иноагентов 16 декабря. В тот же день Минюст добавил в список главреда Wonderzine Юлию Таратуту, которая до этого была телеведущей на телеканале «Дождь» (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) и работала в Forbes, самарскую ЛГБТ-организацию «Ирида», журналиста Дмитрия Любимова, работавшего с приволжским изданием «Idel. Реалии» (также внесено в реестр иноагентов) и бывшего петербургского муниципального депутата Наталью Грязневич. Тогда же иноагентами признали две сахалинские организации, занимавшиеся вопросами защиты природы, в том числе лосося.