Северокорейские дроны вторглись в Южную Корею. Что об этом известно

Южнокорейские военные обнаружили в небе несколько дронов в приграничных районах провинции Кёнгидо в 10:25 по местному времени, сказали агентству в Объединенном комитете начальников штабов.
Их заметили в городах Кимпхо и Паджу, а также на острове Канхва. Как минимум один северокорейский дрон был замечен и в небе над столицей Республики Корея, Сеулом.
В ответ армия Южной Кореи произвела предупредительные выстрелы. После этого войска задействовали для ликвидации дронов истребители и ударные вертолеты. Операция до сих пор продолжается, сообщил Yonhap News Agency источник среди военных в Сеуле.
При этом южнокорейский штурмовик КА-1, который должен был участвовать в уничтожении беспилотников, разбился при взлете с авиабазы в Вонджу. Оба пилота, которые находились в штурмовике, эвакуировались. Причина крушения пока неизвестна.
Полеты были остановлены в 13:08 и 13:22 соответственно, но возобновились уже в 14:10. Всего было задержано 30 рейсов. Источники Reuters и Korea JongAnd Daily уточняют, что рейсы были приостановлены по запросу южнокорейских военных.
6 декабря Северная Корея нанесла артиллерийские удары в сторону моря в ответ на учения Южной Кореи и США. 5 декабря военные КНДР также выпустили около 130 снарядов по условным целям в морских зонах на востоке и западе страны.
Южная и Северная Кореи в состоянии конфликта находятся с 1950 года. В 1953 году между государствами было подписано перемирие, однако полноценный мирный договор стороны не заключили.