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13:27 (мск), источник: RTVi

Северокорейские дроны вторглись в Южную Корею. Что об этом известно

Военные Южной Кореи сделали несколько предупредительных выстрелов после того, как северокорейские дроны пересекли границу между двумя странами, сообщает Yonhap News Agency. Что известно о вторжении дронов — в материале RTVI.

Источник: AP 2022

Южнокорейские военные обнаружили в небе несколько дронов в приграничных районах провинции Кёнгидо в 10:25 по местному времени, сказали агентству в Объединенном комитете начальников штабов.

Беспилотники пересекли военную демаркационную линию, которая разделяет Южную Корею и КНДР.

Их заметили в городах Кимпхо и Паджу, а также на острове Канхва. Как минимум один северокорейский дрон был замечен и в небе над столицей Республики Корея, Сеулом.

В ответ армия Южной Кореи произвела предупредительные выстрелы. После этого войска задействовали для ликвидации дронов истребители и ударные вертолеты. Операция до сих пор продолжается, сообщил Yonhap News Agency источник среди военных в Сеуле.

При этом южнокорейский штурмовик КА-1, который должен был участвовать в уничтожении беспилотников, разбился при взлете с авиабазы в Вонджу. Оба пилота, которые находились в штурмовике, эвакуировались. Причина крушения пока неизвестна.

Вторжение дронов также привело к приостановке вылетов гражданских самолетов — в министерстве транспорта Южной Кореи заявили, что рейсы временно перестали выполняться из аэропортов Кимпхо и Инчхон.

Полеты были остановлены в 13:08 и 13:22 соответственно, но возобновились уже в 14:10. Всего было задержано 30 рейсов. Источники Reuters и Korea JongAnd Daily уточняют, что рейсы были приостановлены по запросу южнокорейских военных.

Северокорейские беспилотники проникли в воздушное пространство Южной Кореи впервые с 2017 года, отмечает Yonhap News Agency: тогда дрон был обнаружен в провинции Канвондо.

6 декабря Северная Корея нанесла артиллерийские удары в сторону моря в ответ на учения Южной Кореи и США. 5 декабря военные КНДР также выпустили около 130 снарядов по условным целям в морских зонах на востоке и западе страны.

Южная и Северная Кореи в состоянии конфликта находятся с 1950 года. В 1953 году между государствами было подписано перемирие, однако полноценный мирный договор стороны не заключили.

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