Колокольцев рассказал о росте преступности среди мигрантов

«Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений», — сказал он на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК), его слова приводятся на сайте ведомства. Он отметил, что бенефициарами труда мигрантов являются 16 российских ведомств. МВД уже направило соответствующие указания по ужесточению мер контроля за ситуацией.
Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году из незаконного оборота выведены около девяти тонн марихуаны. Глава МВД подчеркнул, что инициативы по либерализации этого вещества подрывают основу международной системы контроля за наркотиками. «На текущий момент почти четверть государств мира заявляет о толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых ''легких'' наркотиков. Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли, ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках», — заявил Владимир Колокольцев.
В ходе заседания в ведомстве обсудили необходимость программ адаптации для осужденных с наркоманией.
В ведомстве считают, что необходимо усилить профилактические мероприятия, проводимые с гражданами, употребляющими наркотики.
По данным Минздрава на конец ноября 2022 года, от наркотической зависимости в России страдают 388 тыс. человек. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году наркотики потребляло 390 тыс. россиян. У 227 тыс. из них диагностировали наркоманию. В большинстве случаев диагноз выявляют у граждан в возрасте от 18 до 39 лет.