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14:30 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции за 26 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», — говорится в документе.

Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей.

На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки. Ликвидированы более 40 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В районе Кисловки в Харьковской области (Купянское направление) огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля.

Общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял тут два броневика и два пикапа.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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