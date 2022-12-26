ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, «при себе диверсанты имели иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте».