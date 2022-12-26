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14:25 (мск), источник: ТАСС

ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала группу украинских диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область с территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация на Украине

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, «при себе диверсанты имели иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте».

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