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15:05 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении двух боевых машин для HIMARS

В уничтоженном ремонтном пункте ВСУ также находились две самоходные гаубицы «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Российские вооруженные силы уничтожили в районе Краматорска (Донецкая народная республика) пункт ремонта вооружения ВСУ, где находились две боевых машины для американских ракетных систем залпового огня HIMARS, говорится в сообщении Минобороны.

В уничтоженном ремонтном пункте ВСУ, по данным ведомства, также были две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы автомобильной спецтехники. Еще три Д-30 уничтожены в районах сел Торское и Водяное, а также города Марьинка, указали в ведомстве.

Кроме того, в районе села Георгиевка в ДНР «вскрыта позиция» и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой, как утверждают в министерстве, велись обстрелы жилых районов Донецка.

Средствами ПВО в ДНР, Луганской народной республике и Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотников. В ЛНР были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, а в ДНР — две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 352 украинских самолета, 192 вертолета, более 2,7 тыс. беспилотников, 399 ЗРК, более 7,2 тыс. танков и других боевых машин, более 3,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 7,7 тыс. автомобильной спецтехники.

США начали поставлять ракетные системы HIMARS Украине в июне. В августе в Пентагоне подтверждали, что отправили Киеву противорадиолокационные ракеты HARM. Российские власти неоднократно критиковали западные поставки оружия Украине, а Минобороны не раз сообщало об уничтожении систем HIMARS в ходе спецоперации.

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