На Украине без электричества остаются около 9 млн человек

«По состоянию на сегодняшний вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены (от электроснабжения.— “Ъ”). Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении (цитата по UNN).
С 10 октября российская армия регулярно наносит массированные удары по инфраструктуре Украины. Минобороны России называет целями ударов объекты военного управления и системы энергетики страны. По словам украинского президента, из-за обстрелов и разрушений энергообъектов Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа.