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05:20 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине без электричества остаются около 9 млн человек

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер понедельника, 26 декабря, без света остается почти одна четвертая часть населения страны — около 9 млн украинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«По состоянию на сегодняшний вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены (от электроснабжения.— “Ъ”). Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении (цитата по UNN).

С 10 октября российская армия регулярно наносит массированные удары по инфраструктуре Украины. Минобороны России называет целями ударов объекты военного управления и системы энергетики страны. По словам украинского президента, из-за обстрелов и разрушений энергообъектов Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа.

Дарья Эрозбек

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