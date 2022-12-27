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12:05 (мск), источник: © РИА Новости

RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов по соцсетям, которые действуют в российском сегменте интернета.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Первые — это хактивисты, ребятишки, которым “выдали кнопку”, и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они хакеры. А вторые — это маркетологи, таргетологи и SMM'щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», — сообщила группировка в своем телеграм-канале.

В подразделе IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, во втором списке — Save UA — данные 406 человек.

В ноябре RaHDit опубликовала на «Немезиде» списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает.

Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.

В конце сентября «Злые русские хакеры» выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.

А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили «правильные» — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

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