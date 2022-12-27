Бывший мэр города Александров погиб в ДТП в Подмосковье

В одинцовском районе Подмосковья в ДТП погиб экс-глава города Александров (Владимирская область) Геннадий Симин. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.
Симин погиб от полученных травм в результате столкновения двух иномарок. Водитель второго автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.
О гибели Симина в ДТП в Одинцовском районе также сообщает «МК». По данным газеты, в 4:40 на Можайском шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, Симин погиб на месте. По данным телеграм-канала «112», он за рулем Toyota выехал на встречную полосу, задел другую машину и совершил лобовое столкновение с такси. Таксист, 34-летний Казбек Имагов, госпитализирован в тяжелом состоянии.
В ГУ МВД по Московской области РБК сообщили, что ДТП на Можайском шоссе произошло в 4:45 утра. «По предварительной информации, водитель, управлявший автомашиной Toyota, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя легковыми автомашинами. В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медучреждение», — сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.
Симин родился в 1973 году в Москве. В 1995-м окончил Московский институт инженеров транспорта, после чего, по официальным данным, работал сначала менеджером, а затем коммерческим директором предприятий, названия которых не раскрывались. Одновременно продолжал образование: в 2000 году получил диплом магистра в Институте бизнеса и администрирования при Академии народного хозяйства правительства России.
«Новая газета» писала со ссылкой на источники в ФСБ, что после окончания транспортного института Симин работал заместителем директора Московского ипподрома, где тогда располагалась «база» вора в законе Александра Захарова (Шурик-Захар). В 1990-е якобы связался с криминальными кругами и получил прозвище Гена Зеленый — за любовь к зеленым пиджакам. К концу 1990-х — началу 2000-х стал главой фирмы «Эдисон», которой принадлежали акции Александровского ликеро-водочного завода (находившегося под «крышей» Шурика-Захара).
В 2001 году Симин стал помощником депутата Госдумы Бориса Мартынова (член сначала «Единства», а затем «Единой России»). Тот направил его в Александров, сделав своим представителем во Владимирской области. В 2002-м был избран депутатом Совета народных депутатов округа Александров, где создал и возглавил фракцию только что основанной «Единой России». В декабре 2007 года выиграл выборы, набрав 33,03%.
По версии следствия, в 2006—2010 годах Симин, используя сначала статус депутата местного совета, а затем главы муниципального образования, а также «имея связи с местными криминальными авторитетами», вымогал у предпринимателей $200 тыс. за выделение земли под строительство дачного поселка, а также занимался «выбиванием долгов» (позднее дело по статье о самоуправстве с применением насилия прекратили за истечением срока давности). Симина задержали в декабре 2010 года, свою вину он не признал.
Его признали виновным в организации покушения на мошенничество в особо крупном размере. В марте 2014 года Владимирский областной суд вынес приговор Симину в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в покушение на мошенничество и оправдал в части обвинений в получении взяток. До решения суда он три года провел в СИЗО, поэтому на свободу вышел в мае 2015 года.
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