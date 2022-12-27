Четверо задержаны по подозрению в убийстве семьи в Макеевке — СК

Сообщение об обнаружении в частном доме восьми тел, в числе которых дети, поступило в дежурную часть накануне вечером. Также с места происшествия был угнал автомобиль Skoda. В Макеевке объявили план-перехват.
Как уточнили в СК, на месте убийства работали следователи-криминалисты военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил). Следователям удалось оперативно установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые.
«Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека. В ходе обыска в квартире обнаружили и изъяли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.