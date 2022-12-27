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14:33 (мск), источник: РИА Крым

Четверо задержаны по подозрению в убийстве семьи в Макеевке — СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке Донецкой Народной Республики. Задержаны четверо подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение об обнаружении в частном доме восьми тел, в числе которых дети, поступило в дежурную часть накануне вечером. Также с места происшествия был угнал автомобиль Skoda. В Макеевке объявили план-перехват.

Как уточнили в СК, на месте убийства работали следователи-криминалисты военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил). Следователям удалось оперативно установить автомобиль, на котором скрылись подозреваемые.

«Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека. В ходе обыска в квартире обнаружили и изъяли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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