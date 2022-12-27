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16:19 (мск), источник: © РИА Новости

По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Изначально речь шла о нескольких регионах центральной части — Киевской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях. В 15:45 мск красным цветом окрасилась вся карта. Позже украинское издание «Думская новости» сообщило о взрывах в Одесской области.

Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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