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22:39 (мск), источник: © РИА Новости

Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

Источник: Reuters

«Ситуация остается сложной. Соответствующие восстановительные работы продолжаются. Но продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электричества. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.

Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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