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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 сотрудников украинских кибервойск.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF (“Захват флага”) среди силовых структур 404», — говорится в сообщении Telegram-канала RaHDit.

Утверждается, что опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам из Министерства обороны Украины, Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и СБУ.

«Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая, куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», — пообещали хакеры.

На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IT-отделов, их аккаунтов в социальных сетях.

Накануне RaHDit выложили первую часть данных об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиков движения Save UA — 406 человек.

В ноябре RaHDit опубликовали на «Немезиде» списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает. Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.

В конце сентября «Злые русские хакеры» выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.

А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили «правильные» — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

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