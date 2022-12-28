Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск

«Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF (“Захват флага”) среди силовых структур 404», — говорится в сообщении Telegram-канала RaHDit.
Утверждается, что опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам из Министерства обороны Украины, Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и СБУ.
«Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая, куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», — пообещали хакеры.
На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IT-отделов, их аккаунтов в социальных сетях.
Накануне RaHDit выложили первую часть данных об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиков движения Save UA — 406 человек.
В ноябре RaHDit опубликовали на «Немезиде» списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает. Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили «правильные» — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.