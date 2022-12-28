Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийская установка», — говорится в публикации.
Также ликвидированы три дрона и 17 спецавтомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.