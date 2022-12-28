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11:33 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска потеряли за сутки в ЛНР до 85 человек

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской Народной Республике за сутки превысили 80 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийская установка», — говорится в публикации.

Также ликвидированы три дрона и 17 спецавтомобилей.

За предыдущие сутки украинские войска потеряли в ЛНР 90 человек, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц специальной автомобильной техники.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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