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12:41 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, заявили в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 (“приготовление к теракту”) Уголовного кодекса Российской Федерации пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ “ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике”, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР», — говорится в релизе.

После теракта боевики планировали выехать на Украину, чтобы воевать против России. Двадцать шестого декабря при попытке задержания в пригороде Нальчика они «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы».

На месте боестолкновения обнаружили самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас следствие устанавливает возможных сообщников террористов.

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