ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 (“приготовление к теракту”) Уголовного кодекса Российской Федерации пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ “ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике”, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР», — говорится в релизе.
На месте боестолкновения обнаружили самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас следствие устанавливает возможных сообщников террористов.