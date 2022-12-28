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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания «Укрэнерго» заявила в Telegram-канале об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе», — говорится в публикации.

По информации «Укрэнерго», за последние три месяца объекты генерации электроэнергии и системы передачи получили масштабные повреждения. Для восстановления нужны значительные ресурсы и время.

Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

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