13:02 (мск), источник: © РИА Новости
На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Компания «Укрэнерго» заявила в Telegram-канале об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме.
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«Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе», — говорится в публикации.
По информации «Укрэнерго», за последние три месяца объекты генерации электроэнергии и системы передачи получили масштабные повреждения. Для восстановления нужны значительные ресурсы и время.
Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередач. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.