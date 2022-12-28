Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую

По информации ведомства ВСУ открыли огонь по Яковлевке в 11:30.
«Выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в публикации.
Десять минут спустя под огонь попало Минеральное — туда прилетело шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. А в 11:45 и 12:30 последовал обстрел Ясиноватой — в общей сложности 12 таких же снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.