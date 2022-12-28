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14:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Пьяный мобилизованный избил до смерти командира в поезде

В Челябинской области мобилизованный напал на своего командира и избил его до смерти. Инцидент произошёл 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.

Источник: РИА "Новости"

Нетрезвый старший сержант поколотил капитана, которого тоже призвали на службу по мобилизации. Тот от полученных травм скончался на месте. Магнитогорский гарнизонный военный суд пока арестовал нападавшего на 2 месяца.

Сержанту вменяют в вину насильственные действия в отношении начальника, совершённые в период мобилизации. Ему светит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Это не первая гибель мобилизованного россиянина. До этого в военном лагере под Омском сослуживцы нашли тело 34-летнего Сергея С. Ещё раньше в Свердловской области парень умер от передозировки — запрещённые вещества он и его товарищ смогли пронести прямо в учебный центр.

Мобилизация в России стартовала 21 сентября, а завершились мероприятия в конце октября. По словам президента Владимира Путина, набрали более 300 000 россиян. Из них в российскую группировку вошла только половина — 150 000 человек. Остальные проходят подготовку на полигонах.

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