Пьяный мобилизованный избил до смерти командира в поезде

Нетрезвый старший сержант поколотил капитана, которого тоже призвали на службу по мобилизации. Тот от полученных травм скончался на месте. Магнитогорский гарнизонный военный суд пока арестовал нападавшего на 2 месяца.
Сержанту вменяют в вину насильственные действия в отношении начальника, совершённые в период мобилизации. Ему светит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Это не первая гибель мобилизованного россиянина. До этого в военном лагере под Омском сослуживцы нашли тело 34-летнего Сергея С. Ещё раньше в Свердловской области парень умер от передозировки — запрещённые вещества он и его товарищ смогли пронести прямо в учебный центр.
Мобилизация в России стартовала 21 сентября, а завершились мероприятия в конце октября. По словам президента Владимира Путина, набрали более 300 000 россиян. Из них в российскую группировку вошла только половина — 150 000 человек. Остальные проходят подготовку на полигонах.