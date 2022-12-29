СБУ заставляла пленных давать ложные показания, заявил боец из ДНР

Филип пошел добровольцем в Народную милицию ДНР еще в 2014 году, воевал в качестве оператора-наводчика танка в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР. Летом 2022 года его захватили в плен.
«СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, в принципе, задавали одни и те же вопросы. Но в один момент они просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: “Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи… чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел”. Хотя на самом деле я его не видел, я вообще понятия не имел, кто это такой», — рассказал танкист.
Сергей уже после этого понял, что речь идет об Адаме Делимханове. По словам бывшего военнопленного, СБУ нужно было от него письменное подтверждение того, что депутат Госдумы в сопровождении многочисленной охраны находился в Мариуполе.
«После я уже понял, что это был чеченский депутат Госдумы. На него что-то пытаются “накарабкать”, — сказал военнослужащий.
По его словам, сотрудники СБУ при фабрикации показаний понимали недостоверность версии о том, что Филип мог лично знать Делимханова, поэтому сказали лишь «подтвердить», что танкист видел чеченского депутата в окружении охраны в Мариуполе.
Делимханов принимал участие в освобождении Мариуполя от киевских боевиков, в том числе неонацистского полка «Азов»*.
Президент России Владимир Путин ранее присвоил звание Героя России Делимханову «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале писал, что Делимханов с начала спецоперации в Донбассе и на Украине выполняет работу по руководству и координации действий бойцов из республики, лично принимает участие в зачистке территорий «от националистической грязи».
* Запрещенная в России террористическая организация.