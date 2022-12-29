ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди —населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — рассказал агентству командир с позывным «Ювелир».
«Периодически противник появляется, и, разумеется, мы его обстреливаем. Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — добавил собеседник агентства.
По его словам, позиции обстреливают примерно три раза в день.
«Но у нас здесь самые доблестные бойцы собраны, которые прошли и огонь, и воду, поэтому все в порядке. Выдержим и пойдем вперед!» — заверил командир.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.