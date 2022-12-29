В отношении Ильи Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ

«В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (“Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ”). В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы», — сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что с обысками пришли к людям, которые принимали участие в так называемом «Съезде народных депутатов», который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, и выдвигавшихся в сентябре 2022 года на столичных выборах от платформы «ВыДвижение».
«Съезд народных депутатов» принял ряд заявлений и актов против российского руководства. В нем принимали участие ряд эмигрировавших из России политических деятелей, в том числе бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, бывший адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом). Организатором мероприятия выступил Илья Пономарев.
Ранее Пономарев заявлял о поддержке неких Национальной республиканской армии и легиона «Свобода России». Первая структура занимается диверсиями на российской территории, вторая ведет боевые действия против российской армии на Украине.
Пономарев был депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, член фракции «Справедливая Россия», член Совета Левого фронта. В июне 2014 года. он выехал из России в США где проживал в течение последующих двух лет. Позже он переехал на Украину и получил гражданство этой страны.