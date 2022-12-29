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Спецоперация на Украине
10:02 (мск), источник: Газета.Ру

Белгородский губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам губернатора, пострадавших нет.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

Гладков отметил, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский.

«Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — информировал губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков заявлял, что в регионе могут начать обучать женщин обращаться с оружием. При этом он выразил надежду на то, что «до этого не дойдет», но указал, что стоит «дать возможность женщинам», которые хотят обучиться самообороне.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Александра Франс

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