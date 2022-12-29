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12:43 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 180 человек, танк, пять бронетранспортеров и три артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 180 человек личного состава; танк; пять бронетранспортёров; три артиллерийские установки; пять беспилотных летательных аппарата; 14 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, три беспилотных летательных аппарата и 17 единиц специальной автомобильной техники.

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