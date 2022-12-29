ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 180 человек, танк и пять БТР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 180 человек личного состава; танк; пять бронетранспортёров; три артиллерийские установки; пять беспилотных летательных аппарата; 14 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийскую установку, три беспилотных летательных аппарата и 17 единиц специальной автомобильной техники.