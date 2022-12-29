Система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса

До этого о работе ПВО сообщали в соцсетях местные жители.
«Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — написал губернатор.
«Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется», — заключил Бусаргин.
Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. Но при падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.
Вторую атаку Украина предприняла 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Тогда трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.