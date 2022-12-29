Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в ДНР были уничтожены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
В районах Северска и Артемовска в ДНР, а также в Степном Запорожской области поражены три склада артиллерийских боеприпасов.
Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».