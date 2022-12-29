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13:52 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американские гаубицы М777 и боевую машину РСЗО HIMARS, используемые украинскими военными, заявило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, в ДНР были уничтожены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

В районах Северска и Артемовска в ДНР, а также в Степном Запорожской области поражены три склада артиллерийских боеприпасов.

Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

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